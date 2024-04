LIVE: 6:1, 5:2 – Djokovic kurz vor dem Sieg

Älteste Nummer eins

Djokovic ist seit Montag die älteste Nummer eins in der ATP-Weltrangliste. Der Serbe schnappte seinem Ex-Dauerrivalen Roger Federer die Bestmarke weg, und das mit 36 Jahren und 321 Tagen. Der Schweizer war einen Tag jünger, als er im Sommer 2018 letztmals an der Spitze war. Djokovic steht nun insgesamt 420 Wochen ganz vorne, was ebenso eine Bestmarke darstellt wie der Gewinn von 24 Grand-Slam-Titeln. Sebastian Ofner verbesserte sich im Ranking auf Platz 44.