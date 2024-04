USA pumpen Milliarden in neue TSMC-Chipfabrik

Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC investiert deutlich mehr in sein neues Werk im US-Bundesstaat Arizona und erhält dafür staatliche Mittel in Milliardenhöhe. Das US-Handelsministerium gab am Montag grünes Licht für Beihilfen in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar (rund sechs Milliarden Euro). Dazu kommen bis zu fünf Milliarden Dollar an günstigen staatlichen Krediten. TSMC habe zugleich zugesagt, seine Investitionen in die Anlage auf 65 Milliarden Dollar deutlich zu erhöhen.