XXXLutz lockt jetzt nur noch mit Teilzeitjobs

Rund um den bisherigen Standort in der Goethestraße in Linz wurde bereits mit den Vorarbeiten für den Abriss begonnen. Parallel dazu rückt die Fertigstellung des neuen XXXLutz-Möbelhauses an der Donau in Griffweite. Wann genau die Eröffnung steigt, will sich der Handelsmulti noch nicht entlocken lassen. Fix dagegen: Es gibt noch offene Stellen!