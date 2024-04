Strakas Ex-Trainer als „Krone“-Reporter in Augusta

Als Trainer formte Claude Grenier Golfstars wie Markus Brier, Bernd Wiesberger und Sepp Straka. Als Experte im Golfmagazin auf ORF Sport Plus begeisterte der seit Jahrzehnten in Niederösterreich lebende Austrokanadier mit seinen Analysen. Jetzt feiert der 64-Jährige ein mediales Comeback, berichtet diese Woche für die „Krone“ vom US Masters. In Augusta wohnt der Ex-Profi, der jetzt als Head Golf Professional im GC Ebreichsdorf arbeitet, bei seinem früheren Schützling Sepp Straka und dessen Familie in einem Haus.