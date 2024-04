Schulterklopfen erhöht Trefferquote im Basketball

Schulterklopfen erhöht die Treffer-Chancen im Basketball. Das wiesen Forscherinnen und Forscher von der Universität Basel in einer Studie nach. Wie die Schweizer Wissenschafterinnen und Wissenschafter zeigten, treffen Basketballspielerinnen bei Freiwürfen den Korb eher, wenn ihre Teamkolleginnen sie vorher berührt hatten. „Unsere Ergebnisse sprechen für die Macht der Berührung“, schrieb das Team zu der Studie in der Fachzeitschrift „Psychology of Sport & Exercise“.