Ein perfekter Zeitpunkt für einen Mentalitätssieg

Mentalität bringt drei wichtige Punkte

Nach Wiederanpfiff warf Croatia Salzburg noch einmal alles in die Waagschale, doch sie prallten immer wieder an der stabilen Defensive der Heimmannschaft ab. Karl Prinz entschied die Begegnung in der 68. Minute vorzeitig mit seinem Treffer, 3:0 war dann auch der Endstand. Somit gewann Elsbethen das Verfolgerduell und meldet sich damit auch tabellarisch wieder zurück in der Liga. „Nach zwei bitteren Niederlagen eine so starke Leistung in einem so wichtigen Spiel zu zeigen, ist bemerkenswert“, lobte Arlen Thai seine Jungs.