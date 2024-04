Erler/Miedler verpassen ihren sechsten ATP-Titel

Alexander Erler/Lucas Miedler haben so wie im Vorjahr das Doppel-Finale des ATP-250er-Tennisturniers in Marrakesch verloren. Das als Nummer zwei gesetzte ÖTV-Duo unterlag am Samstag Harri Heliövaara/Henry Patten (FIN/GBR-4) mit 6:3,4:6,4:10.