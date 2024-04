Samsung-Gewinn wahrscheinlich verzehnfacht

Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Fernsehgeräten schätzte, dass sein Betriebsgewinn in dem am 31. März beendeten Quartal auf 6,6 Billionen Won (4,51 Milliarden Euro) gestiegen ist. Dies sei ein Anstieg um 931 Prozent gegenüber 640 Milliarden Won im Vorjahr, teilte Samsung in einer vorläufigen Gewinnmitteilung mit.