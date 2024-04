ÖFB-Elf will Deutschland zum Quali-Start ärgern

Klar, dass die Motivation riesig ist. „Mehr als dieses Duell geht nicht“, sagt Torfrau Manuela Zinsberger. Die Arsenal-Legionärin, seit neuestem Ligacup-Siegerin, steht für jenen ÖFB-Weg, dank dem man trotz kleiner Breite in der Weltrangliste als 17. mithalten kann (siehe Statistik). Denn auch Zinsberger absolvierte die St. Pöltner Frauen-Akademie, wo die besten Talente vereint, super ausgebildet und auf den Sprung ins Ausland vorbereitet werden. „Diese Akademie ist ein absoluter Pluspunkt, die Basis unserer Erfolge in den letzten Jahren. So haben wir den Anschluss an die Top-Nationen geschafft“, weiß Teamchefin Irene Fuhrmann, die dort selbst tätig war und mit Blick auf Gegner Deutschland sagt: „Wir profitieren sicher davon, dass viele Mädels vor allem in die Bundesliga gehen – das hat uns sehr weitergeholfen.“