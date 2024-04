„War einer der bittersten Fußballabende für uns“

Manuela Zinsberger (Österreich-Torhüterin): „Aus meiner Sicht war es kein Elfmeter. Aber es ist im Endeffekt egal, was ich glaube. Tor ist Tor. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, was wir geleistet haben. Wir haben Deutschland an die Wand gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Dass sie effektiv sind, haben wir gewusst. Aber es gibt noch die Chance zur Revanche im Rückspiel.“