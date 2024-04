Dinosaurier und Piraten

Kinder ohne Handy, Tablet oder PC

Das Schöne am Naturpark: Die Kinder haben Spaß an der Bewegung, wollen Weiteres entdecken, noch einmal und noch einmal rutschen, klettern, balancieren, springen und mehr. Die motorischen Fähigkeiten stehen im Vordergrund und werden aktiviert. Kein Handy, kein Tablet. Was gibt es Schöneres, als Kinderaugen staunen und strahlen zu sehen und sie bei Aktivitäten zu beobachten, an denen sie sich gerne beteiligen und welche sportlich und gesund zugleich sind.