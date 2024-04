Rassismus-Problem: Spielabbruch oder Gefängnis?

Erst in der vergangenen Woche wurde der italienische Nationalspieler Francesco Acerbi von einem Sportgericht freigesprochen. Er soll den Brasilianer Juan Jesus vom SSC Napoli rassistisch beleidigt haben. Acerbi dementierte dies, sein Verein Inter Mailand verteidigte ihn. Doch der seit zwölf Jahren in Italien spielende Juan Jesus hält an seiner Anschuldigung fest. Sein Club will sich aus Protest an keiner Anti-Diskriminierungs-Maßnahme des italienischen Verbands mehr beteiligen. Das seien nur noch „rein kosmetische Initiativen“, hieß es in einer Napoli-Stellungnahme.