Keine Strafe für Acerbi nach Rassismus-Vorwurf

Für Acerbis angeblich „schwerwiegend diskriminierende“ Beleidigung gegenüber Juan Jesus gebe es keine „äußeren, direkten und indirekten Beweise und Indizien, auch nicht in Form von Zeugenaussagen“, hieß es. Sportrichter Gerardo Mastrandrea sah laut Urteil von jeglichen Strafen und Sanktionen ab. Der 36-jährige Italiener entging so einer Strafe und Sperre für mehrere Spiele in der Serie A. Nach dem Urteil wird er normal beim nächsten Spiel des Klubs des verletzten ÖFB-Stars Marko Arnautovic am kommenden Montag gegen Empoli spielen können.