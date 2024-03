Nach Rassismus-Vorwurf: „Wir alle haben verloren“

Nachdem der Inter-Abwehrspieler von einem Sportrichter am Dienstag aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, wolle er nun seine Meinung dazu sagen. „Aber, ohne dass ich etwas gegen Juan Jesus habe. Ganz im Gegenteil, denn auch er tut mir sehr leid“, so Acerbi. „Aber man kann nicht wegen eines missverstandenen Wortes in der Aufregung des Spiels jemanden als Rassisten bezeichnen.“