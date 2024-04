„Das Springen vor der Tribüne wird eine Show“

Der eine war Europameister in der Halle, der andere Europameister im Freien. Beim Stabhochsprung-Bewerb im Rahmen des „World Continental Tour Silver“-Meetings in Eisenstadt am 22. Mai geben sich die polnischen Top-Athleten Piotr Lisek und Robert Sobera die Ehre. „Es kommen zehn Stabhochspringer mit Bestleistungen von 5 bis zu 6,02 Metern“, erklärt Organisator Rolf Meixner.