Atlanta siegt, Schröder-Frust bei Nets-Niederlage

Am Montagabend festigte Atlanta durch einen 113:101-Sieg bei den Chicago Bulls den zehnten Platz in der Eastern Conference und damit den letzten Rang, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier der Basketball-Liga berechtigt. Gleichzeitig unterlagen die Brooklyn Nets 111:133 gegen die Indiana Pacers. Die Hawks haben bei einem Spiel weniger nun bereits sechs Siege mehr auf dem Konto als Verfolger Brooklyn.