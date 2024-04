Gesetz zur Beschränkung der Wahlwerbung fixiert

Kritik an der FPÖ, Lob für die Grünen

Das Burgenland habe dann mit einer Wahlkampfkosten-Obergrenze von 300.000 Euro das strengste Parteienförderungsgesetz österreichweit – mit den härtesten Sanktionen. Kritik gibt es an den Freiheitlichen: „Sie haben von Beginn an das neue Gesetz abgelehnt“, so der SPÖ-Klubchef. Vermutlich hätte die FPÖ eine sündteure Materialschlacht gegen die Landesregierung und das Burgenland geplant und sei nun enttäuscht, vermutet Fürst.