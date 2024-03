Wahlkampfkosten: Gespräche gehen in Verlängerung

Maximal ein Drittel für Plakatwerbung

Fix ist für Fürst aber, dass jeder Kandidat ein zusätzliches Wahlkampfbudget von 5000 Euro haben soll, das nicht von der Obergrenze erfasst wird: „Im Burgenland hat die Vorzugsstimme eine hohe Wertigkeit, darum ist diese Ausnahme notwendig.“ Ein weiterer Eckpunkt: Von den 300.000 Euro Gesamtbudget darf maximal ein Drittel in die Plakatwerbung gehen. Fürst will in den nächsten drei bis vier Tagen das Paket abschließen. Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag könnte auch eine Prüfung durch den Rechnungshof ermöglicht werden. „Das hängt von der Opposition ab“, so Fürst.