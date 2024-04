Sinner Zweiter, Ofner und Thiem verlieren Plätze

Für den Südtiroler Sinner war es der 22. Sieg im 23. Spiel des Jahres – nach den Triumphen bei den Australian Open und in Rotterdam verlor er heuer nur das Semifinale von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz. Im am Montag veröffentlichten ATP-Ranking zog Sinner nun am Spanier vorbei und steht als erster Tennis-Profi aus Italien überhaupt auf Rang zwei.