Arsenal-Star kollabiert und muss beatmet werden

Titel nach Verlängerung

Nach Schlusspfiff die Entwarnung: Maanum sei bei Bewusstsein, spreche und ist in einem stabilen Zustand, so ein Arsenal-Sprecher gegenüber ESPN. Aus sportlicher Sicht durften die „Gunners“ am Ende jubeln, sie setzten sich dank des Treffers von Stina Blackstenius (116.) gegen die „Blues“ durch.