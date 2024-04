Ein großer Schritt in Richtung elfter Meistertitel en suite ist Salzburgs Fußballern am Sonntag im Bundesliga-Gipfel bei Sturm gelungen. Das 1:0 im intensiven Duell mit dem ersten Verfolger aus Graz verschaffte den Bullen einen Fünf-Punkte-Vorsprung, der aber nicht zur Sorglosigkeit verleiten soll. „Es kann ganz schnell sehr viel passieren“, warnte Salzburg-Coach Gerhard Struber, der Sturm schon am Donnerstag im Cup-Halbfinale in Wals-Siezenheim begrüßt.