Goethe, Ostern, Proxydaten und der Klimawandel

So heißt es im „Osterspaziergang“ aus dem Drama „Faust“, erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Aber keine Angst, das wird keine vorösterliche Betrachtung, wie sie sich in diesen Tagen viele Kolumnisten glauben, abringen zu müssen. In diesen Zeilen steckt vielmehr ein sehr praktischer Hinweis auf die Gegenwart.