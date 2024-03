Wir bringen Sie ins Brucknerhaus Linz

Cartoons wären ohne Musik nur halb so lustig. Die in New York City lebenden „The Queen’s Cartoonist’s“ tauchen ein in 100 Jahre Animationsgeschichte und schaffen es mit perfekt abgestimmten Musikstücken die parallel abgespielten Zeichentrickfilme live und mitreißend zu vertonen! Sechs Musiker punkten dabei mit Originalität, Witz und Temperament und hauchen bekannten Figuren, wie Bugs Bunny, auf der Bühne neues Leben ein. Für dieses verrückte Musikabenteuer am 14. April im Brucknerhaus Linz (Beginn 18 Uhr) verlosen wir 5x2 Tickets.