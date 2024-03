Hobby-Polizei in Deutschland, bei uns undenkbar!

Auch in Deutschland umstritten

Wird das alles erfüllt, bekommt der „Hilfspolizist“ nach der „Ausbildung“ eine Waffe und Uniform – eine Walther P 5, die alte Dienstwaffe der deutschen Polizei. Denn die Freiwilligen haben die gleiche Stellung eines Polizeibeamten im Sinne des Polizeigesetzes und müssen daher auch in der Lage sein, im Ernstfall ihr eigenes oder das Leben eines andere zu schützen. Allerdings ist das Tragen einer Waffe nur in Baden-Württemberg erlaubt, in anderen Bundesländern nur ein Pfefferspray. In Baden-Württemberg tragen die Freiwilligen auch die reguläre Polizeiuniform.