DAZN-Moderatorin drängt Karius zu Klubwechsel

Läuft Karius also schon bald in der Serie A auf? „Ich sage ihm immer: Spieler, die in die Serie A kommen, verlieben sich dann in Italien und bleiben oft für immer dort. Ich glaube, das kann ihm auch passieren“, macht Leotta ein wenig Druck. Verständlich, sie hätte ihren Liebsten gerne bei sich: „Monza oder jedes andere Team in Italien. Ich würde mich freuen, wenn er nach Italien käme, um in der Nähe seiner Familie zu spielen.“