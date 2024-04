Festival für heimischen Pop feiert 10. Geburtstag

Mit Pauken und Trompeten

Eröffnet wird die Jubiläumsausgabe am 11. April „mit Pauken und ganz vielen Trompeten“, verspricht Tschmelak, denn es steht das Grazer Brass Kollektiv Buena Banda auf der Bühne. Und am Festival wird ein weiteres Jubiläum gefeiert: The Incredible Staggers feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum – Tschmelak nennt die Grazer Retro-Kombo „eine der prägendsten steirischen Bands der letzten beiden Dekaden“. Sie präsentieren beim Gig am „Styrian Sounds“ auch erstmals seit 2010 wieder neue Songs.