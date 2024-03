ÖFB-Gala: Presse geht mit Türken hart ins Gericht

Calhanoglu vom ÖFB-Team beeindruckt

Beeindruckt vom österreichischen Nationalteam zeigt sich Türkei-Star Hakan Calhanoglu. „Es ist nicht einfach, gegen Österreich zu spielen, da sie hohes Pressing spielen“, so der Inter-Kicker. Laimer, Baumgartner und Co. traut er bei der EM in zweieinhalb Monaten einiges zu. Das galt eigentlich auch für die Türken – die 1:6-Watschn sorgte jedoch für einen regelrechten EURO-Dämpfer im Land.