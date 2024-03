FACC: Gewinn gesteigert und auf Jahre ausgebucht

Personalstand soll auf rund 4000 Mitarbeiter wachsen

Nach einem extremen Personalschnitt vor einigen Jahren ist nun der Personalbedarf bei FACC riesig. Im Vorjahr wurden 536 neue Mitarbeiter an Bord geholt. Heuer soll die Zahl der Beschäftigen auf rund 4000 steigen, was ein Plus von mehreren hundert Mitarbeitern bedeutet.