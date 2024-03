AUA streicht am Donnerstag und Freitag 400 Flüge

„AUA treibt uns in den Arbeitskampf“

„Wir wollen nicht streiken, die AUA treibt uns in den Arbeitskampf“, hatte vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart am Dienstag im ORF-Radio betont. Die Gewerkschaft will einen Gehaltsabschluss über der Inflation, das Angebot der AUA von bis zu 18 Prozent Gehaltsplus für Flugbegleiter sowie Piloten und bis zu 28 Prozent für Co-Piloten beziehe sich auf zwei Jahre und bestehe aus nicht nachhaltigen Einmalzahlungen, betont der Arbeitnehmervertreter.