Rangnick: „Ist nicht leicht, gegen uns zu spielen“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Vor dem Spiel hätte ich gesagt, dass ein 6:1 unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Wir sind super reingekommen mit dem schnellen Tor. Dann war eine Phase von der 25. bis zur 40. Minute, als wir Probleme hatten. Das Tor kurz vor der Halbzeit hat uns noch einmal gutgetan. Gut, die zweite Halbzeit war annähernd perfekt. Wir haben wenig bis nichts zugelassen. Zweite Halbzeit lief für uns natürlich ideal. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt. Gerade in der Phase (in der ersten Hälfte, Anm.), in der wir es nicht geschafft haben, richtig in die Zweikämpfe zu kommen, hatten wir Probleme. Deutschland hat nicht umsonst gegen sie zu Hause verloren. Ich fand es aber beeindruckend, wie wir in der schwierigen Phase wieder zu uns gefunden haben. Die Jungs, die reingekommen sind, haben gezeigt, dass sie dabei sein wollen. Vier von sechs Toren waren typische Tore von uns nach schnellen Balleroberungen. So ist es nicht leicht, gegen uns zu spielen. Heute haben wir schon gesehen, dass wir in der Breite ordentliche Qualität haben. Das war eine enorme Mannschaftsenergie von allen, eine extrem starke Mannschaftsleistung.“