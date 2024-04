Liga-Dino Allerheiligen feiert das große Jubiläum

Stolze Bilanz mit einigen Höhepunkten

Denn die Ortschaft mit gerade einmal knapp 1600 Einwohnern geigt noch immer in der dritthöchsten Liga Österreichs auf. Zweimal 13., weitere viermal am Ende auf einem zweistelligen Tabellenplatz und sonst nie schlechter als Achter – die Bilanz in 17 Saisonen Regionalliga kann sich sehen lassen. Dazu kamen noch die Highlightspiele im ÖFB Cup, in dem es bereits dreimal gegen Rapid oder auch einmal gegen die Austria ging.