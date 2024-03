Tränen bei Assinger: Darum wurde er so emotional

Nach Rang drei im Vorjahr hinter Schweiz und Italien stehen Österreichs Ski-Frauen am Ende der Saison wieder an der Spitze der Nationenwertung. „Ich bin sehr emotional und wie man gesehen hat, war ich auch nah am Wasser gebaut. Die eine oder andere Träne ist geflossen“, so Cheftrainer Roland Assinger, der im ORF-Interview seinen Emotionen freien Lauf gelassen hatte.