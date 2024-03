Kugel-Drama: „Lara Gut-Behrami war sich zu sicher“

Der nächste Triumph von Gut-Behrami nach Gesamtweltcup, Riesentorlauf und Super-G schien am vergangenen Samstag in Saalbach nur noch Formsache zu sein. Doch Conny Hütter raste sensationell zum Sieg und Gut-Behrami patzte mit Rang 17 entscheidend. So ging die Abfahrtskugel doch noch an die Österreicherin.