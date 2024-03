Rekord! Ilia Malinin mit brillanter Kür zu WM-Gold

Der US-amerikanische Eiskunstläufer Ilia Malinin hat mit einer beeindruckenden Kür erstmals den WM-Titel geholt. Der 19-Jährige zeigte am Samstag (Ortszeit) in Montreal sechs makellose Vierfachsprünge und wurde mit einer Kür-Rekordpunktzahl sowie der Goldmedaille belohnt. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagte er. Malinin lag in der Endabrechnung fast 24 Punkte vor dem Japaner Yuma Kagiyama. Dritter wurde der französische Europameister Adam Siao Him Fa.