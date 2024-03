Dritter WM-Titel für Sakamoto – Mikutina 14.

Die Japanerin Kaori Sakamoto hat sich mit einer starken Kür bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Montreal ihren insgesamt dritten WM-Titel in Serie geholt. Die 23-Jährige war nach einem wackligen Kurzprogramm nur auf Rang vier gelegen, machte dies aber mit einer gelungenen Kür und sieben dreifachen Sprüngen am Freitag (Ortszeit) wieder wett. Als österreichische Teilnehmerin kam Olga Mikutina mit 177,76 Punkten auf den 14. Platz. Sakamoto schaffte 222,96 Punkte.