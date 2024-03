Aufstockung: Mehr ATP-500 Turniere im Jahr 2025

Nicht mehr gespielt wird 2025 in Estoril. Statt in Cordoba wird vor Wimbledon auf Rasen in Mallorca aufgeschlagen. Hamburg wechselt vom Termin her vom Juli in den Mai. Das Saisonabschlussturnier ATP Finals geht in Turin über die Bühne, die Next Gen ATP Finals werden dann zum dritten Mal in Folge in Jeddah ausgetragen.