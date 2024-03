Pollen: Massive Belastungen stehen bevor

„Achterbahn an Belastungen“

„Die bisherige Pollensaison war eine Achterbahn an Belastungen“, so auch Markus Berger, Leiter des Polleninformationsdienstes. „Ende Jänner/Anfang Februar begann die Hasel mit ihrer Blüte, gefolgt von der Erle, die bis Anfang März stäubte. Die Erlenpollensaison war durchschnittlich, jedoch gab es außergewöhnlich hohe Belastungsspitzen gefolgt von geringem Pollenflug.“ Die Esche legte einen rekordverdächtigen Frühstart hin. „Durch die milden Temperaturen erwarten wir auch einen verfrühten Start der Birke.“