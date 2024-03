Wursterzeuger kämpft: „Kletzerl gibt‘s weiterhin“

„Wir arbeiten an einer Lösung“

Josef Kletzl, der den Betrieb lange Zeit geführt hatte, durchlebte am Donnerstag ein Wechselbad der Gefühle. Am Vormittag konnte er seine Gedanken nicht in Worte fassen, nachmittags hatte er sich soweit gefasst und gab sich kämpferisch. „Wir arbeiten an einer Lösung“, verriet er. Durch die Erfindung des Snack-Rohwürstels namens „Kletzerl“ hatte er viel Aufmerksamkeit bekommen: „Die Kletzerl gibt’s nach wie vor“, beteuert er. Geschäftsführer ist sein Sohn, Günter Kletzl.