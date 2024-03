Alcaraz über Coach: „Eines sagt er immer: Lächle“

Carlos Alcaraz ist zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells erstmals so richtig auf Touren gekommen. Nach dem Titel in Kalifornien ist der Spanier in Abwesenheit von Novak Djokovic in Miami nicht nur topgesetzt, sondern geht auch auf das „Sunshine Double“ los. Einen Mitgrund für den Aufwärtstrend kann man wohl auch beim langjährigen Coach des 20-jährigen Weltranglisten-Zweiten, Juan Carlos Ferrero, suchen. „Er bedeutet sehr viel für mich“, sagte Alcaraz im Vorfeld.