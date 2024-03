Kroos? „Die Not am Mann scheint groß zu sein“

Zu den Kritikern während Kroos‘ Zeit beim FC Bayern (2007 – 2014) gehörte auch der damalige Boss Karl-Heinz Rummenigge, der bis heute offenbar keine positiven Worte für den 34-Jährigen übrig hat. „Die Not am Mann scheint groß zu sein in der Nationalmannschaft (…). Aber das muss der Trainer entscheiden und wenn er diese Entscheidung fällt, dann hoffe ich, dass es funktioniert“, sagte Rummenigge am Rande der Eröffnung der Sepp-Maier-Sonderausstellung in der Münchner Allianz Arena.