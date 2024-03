Ex-MotoGP-Pilot: „Habe mein ganzes Leben verloren“

In der Superbike-WM geht „The Maniac“ wieder auf einer Ducati an den Start, konnte beim Saisonauftakt in Australien direkt auf das Podium rasen. „Es ist ein ganz besonderes Comeback für mich und ich werde diesen Moment und dieses Wochenende nie vergessen“, so Iannone über eine versöhnliche Rückkehr aufs Motorrad.