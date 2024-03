Bombendrohung vor Baseball-Spektakel in Seoul

Baseball in Südkorea Verkaufsschlager

Das geplante Match am Mittwoch ist das erste reguläre Saisonspiel der MLB in Südkorea. Im Rahmen der „Seoul Series“ treffen beide Teams in zwei Spielen am Mittwoch und Donnerstag aufeinander. Das Auftaktspiel sei in nur acht Minuten ausverkauft gewesen, berichtete „The Korea Times“. In dem ostasiatischen Land ist Baseball sehr beliebt.