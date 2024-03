Regen und Wärme! Die WM-Piste muss verlegt werden

Österreichs Skigebiete kratzen im Saisonfinish wegen des Warmwetters die letzten Reste an Schnee zusammen – so auch das Lachtal, wo von 22. bis 24. März die weltbesten Snowboard-Junioren um die WM-Titel fahren. „Regen und hohe Temperaturen haben auch uns zu einem Programmwechsel gezwungen“, seufzt OK-Chef Roland Horn, „die Rennstrecke war am Tanzstatt-Hang geplant, aber wir haben alles auf den oberen Teil des WM-Hanges, wo Claudia Riegler 2015 Gold geholt hat, verlegen müssen, das Ziel ist nun am WM-Steilhang. Es sind bereits viele Athleten und Fans da, daher wollen wir die WM unbedingt durchziehen.“