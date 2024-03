Brucknerhaus-Affäre: Aufarbeitung bis Sommer

Es ist eine kulturelle Misere in vielerlei Hinsicht: Die gegen den Intendanten und Brucknerhaus-Chef erhobenen Vorwürfe erreichen just zum 50-jährigen Bestehen der Kulturinstitution ihren Höhepunkt. Wie berichtet, soll Dietmar Kerschbaum bei der Erstellung des Programms über die deutsche Kunstmanagement-Agentur „Opus 3“ auch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben – was ihm offiziell durch die Erlaubnis von Nebentätigkeiten auch gestattet war. Nur: Das Bild ist höchst fatal.