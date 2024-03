„Immer mehr und schneller – bis nichts mehr geht“

„Krone“: Unter dem Motto „Besser fix als fertig!“ hielten Sie im Rahmen der 43. Bildungswoche in Alpbach einen Vortrag über hirngerechtes Arbeiten und Leben. Was können wir tun, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern?

Bernd Hufnagl: Sehr viel! Denn wir wechseln ständig und in kurzen Intervallen zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her, ohne etwas tatsächlich fertig zu machen. So ganz nach dem Motto: „Immer mehr, immer schneller und immer mehr gleichzeitig – bis nichts mehr geht.“ Man kann dieses Stressverhalten aber nicht so einfach abschalten. Deshalb muss die Arbeitswelt lernen, die wirklichen Ursachen zu bekämpfen und die Rahmenbedingungen für die Menschen zu ändern.