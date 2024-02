Der Prater-Geisterbahn laufen die Gespenster davon

Damit sich Wiener und Touristen auch weiter gruseln können, benötigt der Prater dringend neue Mitarbeiter. Denn in den Geisterbahnen herrscht eklatanter Gespenstermangel. Kurz vor der Start neuen Saison sind noch mehr als 80 Stellen offen. Mit kreativen Maßnahmen sollen Jobsuchende in den Vergnügungspark gelockt werden. Am Dienstag fand deshalb ein Job-Speeddating statt.