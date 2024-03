Saalbach ist bereit für nächste riesige Ski-Party

In elf Monaten sollen ebendort die Weltmeisterschaft stattfinden. Die zehnte in Österreich (inklusive Olympia 1964 & 1976), die dritte in diesem Jahrtausend nach St. Anton 2001 und Schladming 2013. Und der Abschluss der laufenden Alpin-Saison wird der Mega-Test für diese WM.