Nach Auftragshoch: Jetzt muss auch B&R sparen

„Puffer läuft die nächsten Quartale aus“

„Wir haben immer noch einen Puffer, aber der läuft die nächsten Quartale jetzt aus“, so der B&R-Chef, der die Mitarbeiter zuletzt informierte. Diese ließ er wissen, dass der Gürtel nun enger geschnallt wird: „Das macht man doch zu Hause auch, wenn man merkt, dass es nicht so rosig ist – da wird man ein bisschen sparsamer“, so Theis.