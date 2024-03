Lindsey Vonn: „Werde nie wieder schmerzfrei sein“

„Gehört einfach dazu“

Trotz all der Verletzungen und all der Eingriffe, die Vonn hinter sich gebracht hatte, bereue sie nichts. Auch die zahlreichen Ausfälle in der laufenden Weltcup-Saison sieht die Olympiasiegerin von 2010 mit anderen Augen. „Es wird eine unpopuläre Meinung sein, aber das gehört einfach zum Skirennfahren dazu“, ist die Ski-Ikone der Ansicht.