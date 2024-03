Wenn der Moderator zum Gast der Show wird

Eigentlich war alles ganz anders geplant: Der MDR schickte Florian Silbereisen in Leipzig auf die Bühne, um die Aufzeichnung von „Das große Schlagerjubiläum für DJ Ötzi“ zu moderieren. Das nahm Silbereisen jedenfalls an. Doch dann stand plötzlich Barbara Schöneberger neben ihm – und überraschte mit der Ansage, dass heute nicht Ötzis, sondern Silbereisens Jubiläum – „20 Jahre Feste-Show“ – gefeiert werde. „Zum ersten Mal wurde ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht“, verlautbarte der MDR – und verlängerte Silbereisens Vertrag um weitere fünf „Feste“-Shows.